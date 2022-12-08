Кириленко сообщил, сколько людей погибли на Донетчине за сутки

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли девять мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, шесть человек погибли в Курахово, по одному — в Ивановском, Бахмуте и селе Красногоровка. Еще 16 гражданских ранены: восемь человек — в Курахово, четыре — в Бахмуте, три — в Ямполе и один — в Северске.



По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1245 мирных жителей. 2710 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Отметим, по информации президента Украины Владимира Зеленского, число погибших в Курахово достигло десяти.

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