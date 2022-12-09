Правозахисниця: Окупанти звинувачують українських підлітків у коригуванні обстрілів і беруть у полон

Окупанти у Херсонській та Запорізькій областях відправляють «на підвал» підлітків, звинувачуючи їх у коригуванні обстрілів. Вони називають такі злочини «перевихованням дітей». Про це в ефірі «Громадського радіо» розповіла документаторка «Медійної ініціативи» з прав людини Анастасія Пантелєєва.



«Якщо раніше звинувачення були різними, і причини для полону були різноманітні, то зараз, чим більше успіхів мають ЗСУ, ти одноманітнішими стають звинувачення. Здебільшого це коригування чи співпраця із ЗСУ, СБУ, будь-яким правоохоронним органом. І підлітки дуже підходять під це, тому що вони мають цікавість, можуть ходити там, де не треба ходити, вони люблять фотографувати все незвичне», – розповіла правозахисниця.



Вона також повідомила, що коли росіяни відступали з правого берега Херсонщини, то вивозили незахищені категорії населення.



«Туди потрапляли і діти, позбавлені батьківського піклування, і люди з геріатричних центрів. Насправді неможливо пояснити, навіщо вони це роблять, може пізніше ми дізнаємося, для чого цих беззахисних людей переміщують на територію Російської Федерації», — додала Пантельова.



За її словами, також зафіксовано випадки поодиноких викрадень дітей (не у складі якогось навчального закладу). Зокрема, є історія дівчинки з Бериславського району Херсонської області, яку викрала людина, яку підозрюють у колабораційній діяльності.