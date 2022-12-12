«ДНР»: Троє людей загинули внаслідок обстрілів Донецька

Три людини загинули сьогодні внаслідок обстрілів Донецька. Про це повідомив «Штаб територіальної оборони» угруповання «ДНР».



Зазначається, що внаслідок обстрілу Куйбишевського району Донецька загинули двоє людей.



Крім того, у Київському районі загинула жінка.



Раніше в Куйбишевській «райадміністрації» заявили про загибель чоловіка. Також там повідомили, що на Донецькому енергозаводі, розташованому у тому ж районі, снаряд потрапив до експериментальної лабораторії. Було пошкоджено покрівлю та скління.

У групуванні «ДНР» заявили про те, що минулої доби дев'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів у Донецьку.