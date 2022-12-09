Центр Донецька під обстрілом: «Прильоти» на студмістечку, пошкоджено готель та спорткомплекс

Центр захопленого Росією Донецька сьогодні вдень зазнав масованого обстрілу. Згідно з повідомленнями очевидців, попадання снарядів зафіксовано на вулицях Артема та Університетській.
Так, на Артема «прильоти» зафіксовано на студгородку. Зокрема, снаряд потрапив у корпус університету економіки і торгівлі.
Також пошкоджено спорткомплекс «Локомотив», який розташований за кілька зупинок на захід.
На вулиці Університетській обстрілу зазнав район кінотеатру «Зірочка». Зокрема, будівля готелю «Дружба».
Судячи з фотографій та відео наслідків, обстріл вівся з РСЗВ «Град».