Центр Донецька під обстрілом: «Прильоти» на студмістечку, пошкоджено готель та спорткомплекс

Студмістечко в Донецьку опинилося під обстрілом. Скріншот

Центр захопленого Росією Донецька сьогодні вдень зазнав масованого обстрілу. Згідно з повідомленнями очевидців, попадання снарядів зафіксовано на вулицях Артема та Університетській.



Так, на Артема «прильоти» зафіксовано на студгородку. Зокрема, снаряд потрапив у корпус університету економіки і торгівлі.



Також пошкоджено спорткомплекс «Локомотив», який розташований за кілька зупинок на захід.



На вулиці Університетській обстрілу зазнав район кінотеатру «Зірочка». Зокрема, будівля готелю «Дружба».

Судячи з фотографій та відео наслідків, обстріл вівся з РСЗВ «Град».