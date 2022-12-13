Жителям багатоповерхівок Сєвєродонецька окупанти пропонують виділити дрова для обігріву

Окупаційна «влада» у грудні активізувала спроби підключити електропостачання та водопостачання до окремих будинків у захопленому військами РФ Сєвєродонецьку. Про це повідомив мер міста Олександр Стрюк.

За його інформацією, у деякі будинки Сєвєродонецька окупанти дали воду, вона є в кранах людей максимум до другого поверху. Також Стрюк нагадав, що каналізаційна система та система опалення у Сєвєродонецьку окупантами були зруйновані раніше. А опалювати житло сєвєродончан загарбники міста пропонують дровами. У тому числі дрова пропонують підвезти і мешканцям багатоповерхівок.



Окрім того, Олександр Стрюк підтвердив, що російські окупанти мінують об'єкти інфраструктури Сєвєродонецька, а також територію поблизу міста.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що вчора, 12 грудня, російські війська вбили трьох мирних жителів Донбасу, ще 16 отримали поранення.