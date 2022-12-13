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Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків, які вона контролює – Міненергетики

13 грудня 2022, 10:11

Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків, які вона контролює – Міненергетики

До української енергосистеми підключили енергоблок атомної електростанції, який було виведено з робочого ладу після масованого ракетного обстрілу росіян 23 листопада. Наразі продовжується набір потужності. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Уточнюється, що до електромережі було підключено ще дев'ятий енергоблок-тисячник (потужністю 1000 МВт) «Енергоатому».

«Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Усі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, що знаходяться на підконтрольній Україні території, працюють із забезпечення потреб населення та економіки країни», - йдеться у повідомленні.

При цьому окупанти все ще блокують включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати понад 100 МВт електроенергії на власні потреби української енергосистеми.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції, різною мірою пошкоджено 40% об'єктів високовольтної мережі.

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