Дрон «Пекло» вдарив по нафтопроводу «Дружба»

Зруйновано технічну будівлю на території нафтопроводу «Дружба»

Вночі в Брянській області був «приліт» поряд із нафтопроводом «Дружба», яким нафта з РФ через Білорусь йде до Європи. Про це написали РосЗМІ.

Нафтопровід «Дружба»

Зазначається, що трубопровід не постраждав, частково зруйновано технічну будівлю на території. Повідомляється, що нібито Україна вдарила ракетою-дроном «Пекло».



У Генштабі ЗСУ додали, що вчора ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали одного удару по складу зберігання паливно-мастильних матеріалів противника.