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США виділили Україні $2,5 млрд на військову допомогу

30 грудня 2024, 14:07

США виділили Україні $2,5 млрд на військову допомогу

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні майже $2,5 млрд військової допомоги. Згідно із заявою Білого дому, $1,25 млрд із цієї суми будуть передані в рамках термінової військової допомоги.

Ще $1,22 млрд — через ініціативу USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає не прямі поставки із запасів Пентагону, а закупівлі озброєнь у виробників.

Ці кошти підуть на надання Україні систем ППО, артилерії та інших ключових видів озброєння, а також на постачання боєприпасів, ракет і бронетехніки.

За даними Associated Press, до нового пакета увійдуть боєприпаси для систем NASAMS і Haw, ракети для ПЗРК Stinger, а також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм.

«Я доручив своїй адміністрації продовжувати надавати Україні якомога швидшу допомогу — зокрема згортати старе американське обладнання для України, швидко доставляти його на поле бою, а потім активізувати оборонно-промислову базу США для модернізації та поповнення наших запасів новою зброєю. Міністерство оборони наразі займається постачанням сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України», - заявив Байден.

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