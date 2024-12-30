США виділили Україні $2,5 млрд на військову допомогу

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні майже $2,5 млрд військової допомоги. Згідно із заявою Білого дому, $1,25 млрд із цієї суми будуть передані в рамках термінової військової допомоги.



Ще $1,22 млрд — через ініціативу USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає не прямі поставки із запасів Пентагону, а закупівлі озброєнь у виробників.



Ці кошти підуть на надання Україні систем ППО, артилерії та інших ключових видів озброєння, а також на постачання боєприпасів, ракет і бронетехніки.



За даними Associated Press, до нового пакета увійдуть боєприпаси для систем NASAMS і Haw, ракети для ПЗРК Stinger, а також артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм.



«Я доручив своїй адміністрації продовжувати надавати Україні якомога швидшу допомогу — зокрема згортати старе американське обладнання для України, швидко доставляти його на поле бою, а потім активізувати оборонно-промислову базу США для модернізації та поповнення наших запасів новою зброєю. Міністерство оборони наразі займається постачанням сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень одиниць бронетехніки, які зміцнять позиції України», - заявив Байден.