Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Виплати переселенцям продовжили ще на півроку: що відомо

30 грудня 2024, 11:26

Виплати переселенцям продовжили ще на півроку: що відомо

В Україні ще на півроку продовжили виплати внутрішнім переселенцям В Україні ще на півроку продовжили виплати внутрішнім переселенцям

Кабмін ще на 6 місяців продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам в Україні. Про це повідомив народний депутат України, голова Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

Зазначається, що внесені урядом зміни до постанови «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» дозволяють продовжити підтримку найуразливіших категорій ВПО.

Основні положення:

виплати будуть здійснюватися щомісяця 15-го та 28-го числа;

Обсяг допомоги залишається незмінним:

3000 грн – для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн – для інших категорій.

середньомісячний сукупний дохід сім'ї тепер розраховується з урахуванням змін:

не враховується дохід від одноразового продажу транспортного засобу;

виключається дохід від продажу житла, що розташоване на територіях, де велися бойові дії або тимчасово окуповані.

Хто автоматично отримуватиме виплати

пенсіонери: із пенсією до 9444 грн.;

особи з інвалідністю: І чи ІІ групи; діти з інвалідністю віком до 18 років; тяжкохворі діти;

діти-сироти: включаючи дітей, позбавлених батьківського піклування, до 23 років;

прийомні батьки та батьки-вихователі: дбають про дітей.

Хто може подати заяву на допомогу

Інші категорії внутрішньо переміщених осіб можуть також претендувати на отримання допомоги, подавши відповідну заяву. До них відносяться:

сім'ї з дітьми до 14 років, які проживають у зоні бойових дій або в умовно безпечних регіонах, але без можливості навчання офлайн.

сім'ї, де член сім'ї доглядає особу з інвалідністю I групи чи важкохворим дитиною.

вагітні жінки (з 30-го тижня вагітності).

діти віком до 14 років, які прибули без супроводу батьків.

Заяву можна подати до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. З середини січня 2025 року для ВПО планується запуск нової програми, яка передбачає субсидії на оренду житла. Ця ініціатива покликана додатково підтримати переселенців, які тимчасово проживають у найманих приміщеннях.

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік», на соціальний захист громадян передбачено 81,8 млрд. грн. Частина цих коштів спрямована на збереження виплат ВПО, які є одним із важливих елементів державної підтримки під час війни.

Читайте також:

"Новини Донбасу" у Telegram - лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Україна виплати ВПО Кабінет Міністрів

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
13:30
Передумов для завершення війни немає — Пєсков
10:57
За добу армія РФ вісім разів обстріляла населені пункти Донецької області: є постраждалі та руйнування
23:00
Головне за день: У Луганську викрали сербського волонтера. У Мелітополі підірвали авто російського військового
15:56
Російські війська просунулися у Шевченко та Торецьку Донецької області — DeepState
12:18
Невідомі викрали в окупованому Луганську сербського волонтера
10:30
В окупованому Мелітополі підірвали машину російського військового
22:00
Головне за день: Як витрачає гроші влада Маріуполя. Аварійні мости на Луганщині
09:43
«ЛНР» визнала аварійними ще вісім мостів та шляхопроводів
23:08
Головне за день: Помер перший полонений військовий КНДР. Як постачають елітний алкоголь в окупацію
22:35
На окупованій території Донеччини виявили фальсифікат
20:40
В Бердянську підірвали авто голови окупаційної ради. «Вирок» командиру полку «Азов» — дайджест ►
19:03
Ще 40 дітей в окупації залучили до «Юнармії» — Лубінець пояснив, чому це порушення їхніх прав
14:14
Маріупольських студентів відправляють до Росії ліквідувати наслідки розливу нафти
13:59
Російська ФСБ заборонила уродженцю Маріуполя в'їзд до міста
11:58
Маріупольці в окупації не можуть отримати спадок від загиблих родичів
11:29
На окупованій Луганщині затримали «бійця "Правого сектора"»: його «підозрюють» у боях проти ЗС РФ
09:58
На окупованій Луганщині лікарня стала режимним об'єктом армії РФ: в ОВА розповіли, що відомо
08:43
Армія РФ окупувала ще одне село на Донеччині і просунулась біля восьми населених пунктів — DeepState
07:45
Окупанти РФ зміцнюють аеродром «Саки» для захисту від ударів ЗСУ
23:30
Падчерка російського військового чиновника пов'язана з італійською виноробнею, яка постачає елітний алкоголь в окупацію
усі новини
14:07
США виділили Україні $2,5 млрд на військову допомогу
13:33
Дрон «Пекло» вдарив по нафтопроводу «Дружба»
13:30
Передумов для завершення війни немає — Пєсков
13:05
Морпіхи ЗСУ відбили бронештурм окупантів на Курахівському напрямку
12:49
Абоненти в Україні зможуть користуватися унікальним супутниковим зв'язком
12:17
Українська пшениця замінить російську в Сирії: зустріч глави МЗС України
11:26
Виплати переселенцям продовжили ще на півроку: що відомо
10:57
За добу армія РФ вісім разів обстріляла населені пункти Донецької області: є постраждалі та руйнування
10:28
У Запорізькій області знищено штаб окупантів разом з особовим складом — ГУР
10:09
Росія не візьме участі у Саміті миру, навіть якщо отримає запрошення — Лавров
09:25
Україну атакували 43 БПЛА: ППО збила 21, 22 не досягли цілей
09:05
За порятунок пасажирів літака український пілот став Національним героєм Азербайджану посмертно
08:27
У ДТЕК повідомили про стабілізаційні відключення світла на Донеччині 30 грудня
08:25
Війська РФ вбили жителя Покровська, ще двох поранено на Донеччині
07:39
Втрати армії РФ за добу: 2010 солдатів та 44 артсистеми
23:00
Головне за день: У Луганську викрали сербського волонтера. У Мелітополі підірвали авто російського військового
18:42
Завдяки німецьким танкам та французьким гаубицям посилять оборону Покровська — Forbes
16:51
Російський дрон, що застряг в українському дереві, потрапив на відео
15:56
Російські війська просунулися у Шевченко та Торецьку Донецької області — DeepState
14:30
Місто Сальськ в Ростовській області РФ атакували дрони
усі новини
ВІДЕО
Штурм бронегрупи РФ на Курахівському напрямку. Фото: кадр з відео Морпіхи ЗСУ відбили бронештурм окупантів на Курахівському напрямку
30 грудня, 13:05
У Запоріжжі знищено штаб окупантів з особовим складом. Фото: кадр із відео У Запорізькій області знищено штаб окупантів разом з особовим складом — ГУР
30 грудня, 10:28
У Повітряних силах ЗСУ звітували про збиті повітряні цілі Росії. Ілюстративне фото Російський дрон, що застряг в українському дереві, потрапив на відео
29 грудня, 16:51
Безпілотники атакували Ростовську область Росії. Ілюстративне фото Місто Сальськ в Ростовській області РФ атакували дрони
29 грудня, 14:30
В Бердянську підірвали авто голови окупаційної ради. «Вирок» командиру полку «Азов» — дайджест ► В Бердянську підірвали авто голови окупаційної ради. «Вирок» командиру полку «Азов» — дайджест ►
27 грудня, 20:40
Так виглядає булер'ян ООН передасть Донецькій області 200 сучасних опалювальних котлів
27 грудня, 16:55

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір