Виплати переселенцям продовжили ще на півроку: що відомо

В Україні ще на півроку продовжили виплати внутрішнім переселенцям

Кабмін ще на 6 місяців продовжив виплати внутрішньо переміщеним особам в Україні. Про це повідомив народний депутат України, голова Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов.

Зазначається, що внесені урядом зміни до постанови «Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам» дозволяють продовжити підтримку найуразливіших категорій ВПО.

Основні положення:

виплати будуть здійснюватися щомісяця 15-го та 28-го числа;

Обсяг допомоги залишається незмінним:

3000 грн – для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн – для інших категорій.

середньомісячний сукупний дохід сім'ї тепер розраховується з урахуванням змін:

не враховується дохід від одноразового продажу транспортного засобу;

виключається дохід від продажу житла, що розташоване на територіях, де велися бойові дії або тимчасово окуповані.

Хто автоматично отримуватиме виплати

пенсіонери: із пенсією до 9444 грн.;

особи з інвалідністю: І чи ІІ групи; діти з інвалідністю віком до 18 років; тяжкохворі діти;

діти-сироти: включаючи дітей, позбавлених батьківського піклування, до 23 років;

прийомні батьки та батьки-вихователі: дбають про дітей.

Хто може подати заяву на допомогу

Інші категорії внутрішньо переміщених осіб можуть також претендувати на отримання допомоги, подавши відповідну заяву. До них відносяться:

сім'ї з дітьми до 14 років, які проживають у зоні бойових дій або в умовно безпечних регіонах, але без можливості навчання офлайн.

сім'ї, де член сім'ї доглядає особу з інвалідністю I групи чи важкохворим дитиною.

вагітні жінки (з 30-го тижня вагітності).

діти віком до 14 років, які прибули без супроводу батьків.

Заяву можна подати до органів соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. З середини січня 2025 року для ВПО планується запуск нової програми, яка передбачає субсидії на оренду житла. Ця ініціатива покликана додатково підтримати переселенців, які тимчасово проживають у найманих приміщеннях.

Згідно із Законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік», на соціальний захист громадян передбачено 81,8 млрд. грн. Частина цих коштів спрямована на збереження виплат ВПО, які є одним із важливих елементів державної підтримки під час війни.