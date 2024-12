Українська пшениця замінить російську в Сирії: зустріч глави МЗС України

Лідер Сирії Ахмед аль-Шараа провів у понеділок переговори із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, повідомляє сирійське державне інформаційне агентство (САНА).



Подробиць про переговори не повідомляють, але минулої п'ятниці президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна відправила першу партію продовольчої допомоги до Сирії, яка традиційно є близьким союзником Росії, пише Alarabiya.



Зеленський повідомив, що 500 тонн пшеничного борошна вже прямують до Сирії в рамках гуманітарної ініціативи Києва «Зерно з України» у співпраці із Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Як промовив, ми сприяли Syrian люди в їх часі потребують.



500 tonnes української деревини flour are already on their way to Syria as part of our “Grain From Ukraine” humanitarian program in cooperation with the WFP.



The wheat flour is planned to be distributed to…