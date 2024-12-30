Абоненти в Україні зможуть користуватися унікальним супутниковим зв'язком

Київстар, VEON та Starlink підписали унікальну угоду щодо впровадження революційного супутникового зв'язку Direct to Cell в Україні. Про це пише видання NV із посиланням на компанію VEON.

Зазначається, що в Україні абоненти зможуть мати стабільний зв'язок, навіть якщо наземна мережа не зможе обслуговувати певну територію.

«Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційної послуги Starlink — Direct to Cell», — йдеться у повідомленні.

Це значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв'язку. Очікується, що Київстар запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями у четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом стане голосовий зв'язок та передача даних.

«Ми раді почати співпрацю зі Starlink, щоб зробити Україну одним зі світових лідерів у впровадженні супутникового зв'язку Direct to Cell», — коментує угоду Каан Терзіоглу, генеральний директор VEON Group.