Росія не візьме участі у Саміті миру, навіть якщо отримає запрошення — Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Вікіпедія

Росія не планує брати участь у другому Саміті миру, навіть якщо отримає запрошення. Про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському агентству ТАСС, підбиваючи підсумки року, що минає.

Російський дипломат заявив, що Київ не відмовився від мети відновлення територіальної цілісності України в межах 1991 року та вимоги виведення російських військ із цих територій. Ці пункти є основою «формули миру», яку запропонував президент України.

«У жовтні відбулися засідання у рамках підготовки другого Саміту миру. Нам відомо, що організатори хочуть запросити Росію, як ми розуміємо, щоби висунути нам якийсь ультиматум», — заявив Лавров.

Глава російського МЗС підкреслив, що з огляду на це Москва не бачить сенсу в участі в Саміті миру.

«Я багато разів пояснював, що Росія не збирається брати участь у цьому заході, навіть якщо ми отримаємо офіційне запрошення», — додав він.

Пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа про те, щоб відкласти членство України в НАТО на 20 років та ввести контингент миротворців ЄС та Британії не влаштовують РФ, додав Сергій Лавров.

«Якщо судити з численних витоків та інтерв'ю самого Дональда Трампа журналу "Тайм" від 12 грудня, то він веде мову про "заморожування" бойових дій по лінії бойового дотику та передачу подальшої відповідальності за протистояння з Росією європейцям. Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції відкласти українське членство в НАТО на 20 років, що звучать від імені представників команди обраного президента, а також ввести в Україну миротворчий контингент "британських і європейських сил"», — сказав Лавров.

При цьому він зазначив, що в Москві не отримували жодних офіційних сигналів від США щодо України.

«До 20 січня — дати інавгурації — Дональд Трамп має статус "обраний президент", а всю політику на всіх напрямках визначає чинний президент Джозеф Байден та його адміністрація. І поки що тільки остання уповноважена вступати у зв'язок з Росією від імені США. Періодично це, як ми регулярно інформуємо, відбувається, але про переговори щодо України в таких контактах не йдеться», — розповів Лавров.

Лавров також зазначив, що позаблоковий статус України залишається метою російської так званої «спецоперації». Коментуючи застереження Росії щодо неприпустимості членства України в НАТО у будь-якій територіальній конфігурації, міністр РФ зазначив, що зараз немає єдності серед членів Альянсу з цього питання.

«Багаторічна експансія НАТО була однією з основних причин української кризи, то забезпечення позаблокового статусу України залишається серед цілей спеціальної військової операції», — сказав Лавров.

Росія має намір скасувати мораторій на розгортання ракет середньої та малої дальності (РСМД), здатних нести ядерні боєголовки, заявив Лавров.

Глава російського МЗС пояснив це розгортанням аналогічної зброї американцями. За його твердженням, США «проігнорували застереження з боку Росії та Китаю і практично перейшли до розгортання озброєнь зазначеного класу в різних регіонах світу».

Як приклад «випробування в бойових умовах» балістичної ракети середньої дальності Лавров згадав удар ракетою «Орєшнік» по Україні.

На запитання, чи може Росія вийти з нового Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) до закінчення терміну його дії у лютому 2026 року, Лавров сказав, що «на сьогоднішній день очевидно, що, наприклад, наш (російський, — ред.) мораторій на розміщення РСМД вже практично нежиттєздатний і від нього доведеться відмовитись».

Нагадаємо, раніше глава Кремля Володимир Путін заявив, що Словаччина може стати майданчиком для мирних переговорів щодо України.