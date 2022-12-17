На Донеччині під обстріли потрапили сім населених пунктів, є постраждалі

Донецька область. Фото: поліції

За добу російські сили обстріляли сім населених пунктів Донеччини. Снаряди травмували цивільних мешканців. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



Окупанти вели вогонь по Авдіївці, Лиману, Бахмуту, Краматорську, Часів Яру, Залізному, Карлівці із ЗРК «С-300», РСЗВ «Град», артилерії.



Поліція задокументувала 12 фактів порушення законів та звичаїв війни. Знищено та пошкоджено вісім цивільних об'єктів: це три житлові будинки, академія, кафе, адмінбудівля, нежитлове приміщення, господарська споруда.



«Зафіксовано удар із ЗРК "С-300" по Лиману. Снаряд влучив в кафе. Інформація про жертв не надходила. Ракетами окупанти обстріляли Краматорськ, поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, постраждалих немає. Під ворожим вогнем лишається Бахмут. Росіяни здійснили три артобстріли міста, пошкодили приватний та багатоквартирний будинки, є травмовані», — зазначили в поліції.



Там додали, що правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.