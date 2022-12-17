Російська армія завдала удару по Херсонському центру допомоги людям похилого віку в селі Степанівка. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



«Окупанти підло цілили у заклад, де надають допомогу людям похилого віку. У будівлі центру зруйновано ворота, вибито вікна та двері, пошкоджено дах та ґанок», — зазначив Янушевич.



Він додав, що загиблих та постраждалих немає.



Нагадаємо, вранці російські сили обстріляли Херсон, загинув чоловік, поранено жінку.