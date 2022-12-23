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40 тисяч ув'язнених-«вагнерівців» воюють в Україні, заявили в Білому домі

23 грудня 2022, 16:24

40 тисяч ув'язнених-«вагнерівців» воюють в Україні, заявили в Білому домі

Росія все більше покладається на приватну військову компанію «Вагнер», засновану «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, у війні проти України. Про це заявив координатор Ради національної безпеки США з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає The Hill.

За оцінками американської сторони, зараз сили ПВК «Вагнер» в Україні налічують 50 тисяч найманців, з яких десять тисяч є контрактниками, а решта 40 тисяч — засуджені. Зазначається, що ця оцінка занижена.

Кірбі наголосив, що Пригожин і пов'язані з ним особи вербують засуджених у російських в'язницях для участі в бойових діях в Україні, оскільки інші шляхи вербування не є такими успішними. Деякі з ув'язнених, яких завербували в найманці, мають «серйозні медичні проблеми», додав він.

Крім того, за оцінками Білого дому, Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій ПВК «Вагнер» в Україні, а його найманці воюють разом із російськими військами.

«Для нас абсолютно очевидно, що група "Вагнера" стає центром сили, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами», — резюмував Кірбі.

Засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», приїжджав вербувати ув'язнених на війну проти України у Володимирську ВК-6 суворого режиму у РФ, де зараз перебуває опозиціонер Олексій Навальний.

Також Євген Пригожин приїжджав на Бахмутський напрямок. Кадри з російським бізнесменом нібито з фронту опублікувала його пресслужба.

Петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ.

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