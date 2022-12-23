40 тысяч заключенных-«вагнеровцев» воюют в Украине, заявили в Белом доме

Россия все больше полагается на частную военную компанию «Вагнер», основанную «поваром Путина» Евгением Пригожиным, в войне против Украины. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США по вопросам стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает The Hill.



По оценкам американской стороны, сейчас силы ЧВК «Вагнер» в Украине насчитывают 50 тысяч наемников, из которых десять тысяч являются контрактниками, а остальные 40 тысяч — осужденные. Отмечается, что эта оценка занижена.



Кирби подчеркнул, что Пригожин и связанные с ним лица вербуют осужденных в российских тюрьмах для участия в боевых действиях в Украине, поскольку другие пути вербовки не являются такими успешными. Некоторые из заключенных, которых завербовали в наемники, имеют «серьезные медицинские проблемы», добавил он.



Кроме того, по оценкам Белого дома, Пригожин тратит более 100 миллионов долларов в месяц на финансирование операций ЧВК «Вагнер» в Украине, а его наемники воюют вместе с российскими войсками.



«Для нас совершенно очевидно, что группа "Вагнера" становится центром силы, который конкурирует с российскими военными и другими российскими министерствами», — резюмировал Кирби.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, известный как «повар Путина», приезжал вербовать заключенных на войну против Украины во Владимирскую ИК-6 строгого режима в РФ, где сейчас находится оппозиционер Алексей Навальный.



Также Евгений Пригожин приезжал на Бахмутское направление. Кадры с российским бизнесменом якобы с фронта опубликовала его пресс-служба.



Петербургского бизнесмена Евгения Пригожина называют «поваром Путина», так как его компания поставляет питание для управления делами президента РФ.



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