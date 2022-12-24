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Центр Херсона накрили обстрілом, кількість загиблих зростає

Оновлено
24 грудня 2022, 13:14

Центр Херсона накрили обстрілом, кількість загиблих зростає

Херсон. Фото: ОП Херсон. Фото: ОП

Російські війська обстріляли центр Херсона, є загиблі та поранені. Про це повідомив заступник очільника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Загинули люди, зруйновані будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці.  Усі служби працюють, наслідки з'ясовуємо», — зазначив Тимошенко.

Пізніше він додав, що вже відомо про щонайменше п'ятьох загиблих і 20 поранених через обстріл центру міста. Фото: 18+

Оновлено. Тимошенко повідомив, що вже відомо про 35 поранених. 16 із них перебувають у важкому стані.

Кількість загиблих у Херсоні зросла до восьми осіб, повідомляє Херсонська прокуратура.

Заступник очільника ОП пише про сімох загиблих, 58 поранених, з яких 18 — у важкому стані. Обстріл вівся з РСЗВ «Град».

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