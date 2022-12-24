У «Дії» запустили опитування про святкування Різдва: Як проголосувати

У застосунку «Дія» з'явилося опитування, присвячене даті святкування Різдва в Україні. Про це розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.



За його словами, головна мета опитування — з'ясувати, скільки українців святкують Різдво:

25 грудня;

7 січня;

в обидві дати;

не відзначають зовсім.

Щоб проголосувати, необхідно:

відкрити застосунок «Дія» та авторизуватися;

перейти в розділ «Послуги», натиснувши кнопку внизу екрана;

обрати пункт «Опитування»;

обрати потрібний варіант.

Відповісти на запитання можна з 24 по 30 грудня.



«Католики, греко-католики й православні святкують Різдво Христове в один день — 25 грудня. Різниця лише в тому, за яким календарем вони рахують: григоріанським (новий стиль) чи юліанським (старий стиль). І по-старому Різдво припадає на 7 січня», — пояснив Ткаченко.



Для України, зазначив міністр, дотримання юліанського календаря є ще спадщиною Російської Імперії, яка відмовилася переходити на григоріанський календар. Але останнім часом дедалі більше людей переходять на святкування Різдва 25 грудня, а дехто — відзначає обидві дати.