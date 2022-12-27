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Вбивцями сім'ї з 8 людина в Макіївці є бійці ПВК «Вагнера» — Геращенко

27 грудня 2022, 11:48

Вбивцями сім'ї з 8 людина в Макіївці є бійці ПВК «Вагнера» — Геращенко

Вбивство сім'ї ромів із 8 людей в окупованій Макіївці вчинили бійці російської «ПВК Вагнера». Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

За його даними, сім'ю розстріляли «вагнерівці», які розраховували придбати у загиблих наркотики. Однак озвучена ціна видалася їм надто високою, що й спричинило розстріл, стверджує Геращенко.

Він також не виключив, що підштовхнути до вбивства могла і ненависть за етнічною ознакою до ромів.

Напередодні ввечері стало відомо про вбивство в Макіївці сім'ї із восьми осіб, включаючи чотирьох дітей. Зловмисники розстріляли родину з автоматів та викрали їхній автомобіль.

Пізніше «МВС ДНР» відзвітувало про затримання трьох підозрюваних у вбивстві сім'ї. Наголошувалося, що це раніше засуджені мешканці макіївського мікрорайону «Калинінський». Про причетність затриманих до військових формувань «МВС» не повідомило.

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