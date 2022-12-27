29 населених пунктів у Харківській області окуповані — Синєгубов

29 населених пунктів у Харківській області перебувають в окупації. Про це на пресконференції повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Це менше ніж 2% території області. У нас є зв'язок із кожним населеним пунктом. Три з них перебувають у "сірій зоні", безпосередньо на їхній території ведуться активні бойові дії», — зазначив Синєгубов.



За його словами, якщо надходять запити щодо евакуації із захоплених Росією сіл у Куп'янському районі, то на них є оперативна реакція. Але масової евакуації немає. На звільнених від окупантів територіях області, зазначив керівник ОВА, тривають стабілізаційні заходи.

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