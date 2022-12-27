29 населенных пунктов в Харьковской области оккупированы — Синегубов

29 населенных пунктов в Харьковской области находятся в оккупации. Об этом на пресс-конференции сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.



«Это менее 2% территории области. У нас есть связь с каждым населенным пунктом. Три из них находятся в "серой зоне", непосредственно на их территории ведутся активные боевые действия», — отметил Синегубов.



По его словам, если поступают запросы по эвакуации из захваченных Россией сел в Купянском районе, то на них есть оперативная реакция. Но массовой эвакуации нет. На освобожденных от оккупантов территориях области, отметил руководитель ОВА, продолжаются стабилизационные мероприятия.

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