Російські окупанти обстріляли Олешки на Херсонщині, загинула жінка — мер

Російська армія обстріляла місто Олешки Херсонської області, яке сама ж і контролює. Про це заявив легітімний мер міста Євген Рищук.



«Спочатку окупація тепер бойові дії. З кожним днем в нашому рідному місті гинуть мирні люди», — йдеться у повідомленні.



Рищук додав, що сьогодні внаслідок обстрілу загинула жінка.

Вчора, 27 грудня, міський голова Олешек Євген Рищук повідомив, що внаслідок обстрілів окупантами міста в одному з будинків вибило вікна, а також загинула людина і ще п'ятеро було поранено.