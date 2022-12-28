Российские оккупанты обстреляли Олешки на Херсонщине, погибла женщина — мэр

Российская армия обстреляла город Олешки в Херсонской области, которые самаже и контролирует. Об этом заявил легитимный городской голова Евгений Рыщук.



«Поначалу оккупация теперь боевые действия. С каждым днем в нашем родном городе гибнут мирные люди», — говорится в сообщении.



Рыщук добавил, что в результате обстрела погибла женщина.

Вчера, 27 декабря, городской голова Олешек Евгений Рыщук сообщил, что в результате обстрелов оккупантами города в одном из домов выбило окна, а также погиб человек и еще пятеро были ранены.