В Одесі демонтували пам'ятники Катерині II та Суворову

Демонтаж пам’ятника «Засновникам Одеси». Фото: Кирило Тимошенко

В Одесі в ніч проти 29 грудня демонтували пам'ятник «Засновникам Одеси», де в центрі композиції — скульптура російської імператриці Катерини II.



Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.







Пам'ятник «Засновникам Одеси» складається із скульптрур Катерині II та її сподвижникам — Йосипу де Рібасу, Францу де Волану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову.



Також цієї ночі в Одесі демонтували пам'ятник російському полководцю Олександру Суворову.



Пізніше були опубліковані знімки завершення демонтажу.



Наприкінці листопада Одеська міськрада підтримала рішення демонтувати та перенести пам'ятник «Засновникам Одеси», а також скульптуру Олександру Суворову.



Мер Геннадій Труханов тоді повідомив про пропозицію створити в місті парк імперського минулого, куди, в зокрема, можуть перемістити і пам'ятник Катерині ІІ. А поки що його передадуть на тимчасове зберігання до музею.