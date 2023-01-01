Шість найманців з ПВК «Вагнер» втекли зі зброєю із Луганської області

Шестеро озброєних найманців втекли з території навчального центру ПВК «Вагнер» у Краснодонському районі Луганської області. Про це повідомляє портал Donday.



Наголошується, що розшукувані можуть перебувати на території Ростовської області. Серед них троє громадян Узбекистану і по одному з Росії, Білорусі та Киргизії. Орієнтування на їх пошук розвішано у деяких закладах Ростова.



«Особливу увагу та пильність звернути до осіб у військовому обмундируванні, під час перевірки дотримуватись заходів особистої безпеки», — сказано в орієнтуванні.