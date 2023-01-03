Найближчими роками створити «залізний купол» над Україною неможливо - Ігнат

Створення системи протиповітряної оборони «Залізний купол» над Україною, подібною до тої, яку використовувують в Ізраїлі, найближчими роками неможливе, оскільки для цього потрібна велика кількість техніки та ресурсів. Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.



«Найближчими роками ми не створимо жодного "купола" над усією територією України - це неможливо фізично, тому що систем ППО поставити за такою протяжністю наших кордонів і перекрити стратегічно важливі об'єкти в середині країни просто неможливо. Це має бути величезна кількість техніки, це неймовірно дорого, на це потрібен величезний державний і людський ресурс, зокрема», - сказав Ігнат.



Водночас він зазначив, що система ППО в інших країнах світу, в таких як США та Європі – це перекриття певних напрямів, певних об'єктів.

"Іншу частину протиповітряної оборони держави виконують винищувачі - багатоцільові літаки, які є частиною протиповітряної оборони", - сказав речник.



Він наголосив, що для того, щоб це відбувалося швидко та ефективно, необхідні нові літаки із сучасними радарами, сучасними ракетами, прицільно навігаційними комплексами.