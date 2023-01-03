В ближайшие годы создать «железный купол» над Украиной невозможно - Игнат

Создание системы противовоздушной обороны «Железный купол» над Украиной, подобной используемой в Израиле, в ближайшие годы невозможно, так как для этого необходимо большое количество техники и ресурсов. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.



«В ближайшие годы мы не создадим никакого "купола" над всей территорией Украины - это невозможно физически, потому что систем ПВО поставить по такой протяженности наших границ и перекрыть стратегически важные объекты в середине страны просто невозможно. Это должно быть огромное количество техники, это невероятно дорого, на это необходим огромный ресурс государственный и человеческий, в частности», - сказал Игнат.



В то же время он отметил, что система ПВО в других странах мира, в таких как США и Европе - это перекрытие определенных направлений, определенных объектов.



«Другую часть противовоздушной обороны государства выполняют истребители – многоцелевые самолеты, которые являются частью противовоздушной обороны», - сказал спикер.



Он подчеркнул, что для того, чтобы это происходило быстро и эффективно, необходимы новые самолеты с современными радарами, современными ракетами, прицельно навигационными комплексами.