Рада позбавила депутатських мандатів Медведчука, Козака, Деркача, Аксьонова та Кузьміна

Сьогодні Верховна Рада позбавила депутатського мандата Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача, Андрія Аксьонова та Рената Кузьміна. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.



«Рада позбавила мандатів через втрату громадянства Віктора Медведчука — 320 за, Тараса Козака — 317 за, Андрія Деркача — 314 за, Ріната Кузьміна — 319 за, за власною заявою Андрія Аксьонова — 294 за», — написав Железняк у своєму Telegram-каналі.



Андрій Аксьонов був обраний депутатом парламенту за результатами виборів в окрузі №50 у Донецькій області 28 березня 2021 року. На той момент він був мером Добропілля.



За інформацією «Радіо Свобода», СБУ за 10 днів до довиборів повідомила ЦВК, що кандидат в народні депутати Андрій Аксьонов має російський паспорт, і попросила вжити заходів у зв’язку з цією інформацією. У ЦВК підтвердили виданню, що лист від спецслужби дійсно отримували, але зазначили, що реагувати не мали підстав.



До свого обрання мером Добропілля у 2015 році Аксьонов був головою селища Новодонецьке, де 11 травня 2014 року пройшов сепаратистський псевдореферендум. На той час Аксьонов робив проросійські заяви.



Також Аксьонов відомий тим, що у 2018 році його оголошували в розшук за підробку документів та корупцію, а сам він нібито переховувався в анексованому Росією Криму. Аксьонов тоді стверджував, що лікував онкологію у Німеччині, а до Криму їздив на медичну консультацію.