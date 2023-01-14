У Бахмуті через обстріл загинув мирний житель, у Кураховому та Костянтинівці є поранені

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Бахмуті. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще троє цивільних поранені: двоє — у Кураховому, один — у Костянтинівці.



За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинуло 1300 мирних жителів. 2845 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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