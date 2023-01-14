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Ракетний удар по Україні, у Дніпрі зруйновано багатоповерхівку, багато загиблих і поранених

Оновлено
14 січня 2023, 15:43

Ракетний удар по Україні, у Дніпрі зруйновано багатоповерхівку, багато загиблих і поранених

Дніпро. Фото: Офіс президенту Дніпро. Фото: Офіс президенту

Російські окупанти запустили ракети по Україні. Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, в області працює ППО.

У різних регіонах України оголошено повітряну тривогу.

Одеська районна державна адміністрація інформує про роботу ППО над областю. ППО також чують жителі Вінницької області.

Повідомляють про вибухи в Київській, Тернопільській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій областях. У Харкові, попередньо, «приліт».

У Львівській області влада підтверджує роботу ППО.

У Харкові більшість районів знеструмлено після вибуху, також зупинився рух поїздів у метро.

У Дніпрі ракета зруйнувала житловий будинок.

«Жахливі новини з Дніпра. Влучили в багатоквартирний будинок», — написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, зруйновано щонайменше під'їзд, під завалами перебувають люди.

Оновлено. Кількість загиблих внаслідок влучення російської ракети в багатоповерхівку в Дніпрі зросла до 12 осіб, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Резніченко. Крім того, 64 людини поранені. З-під завалів урятували 35 людей, повідомляє поліція.

Очільник Харківської області підтвердив два «прильоти» в об'єкт критичної інфраструктури.

У Києві знову чути вибухи.

Про влучання в об'єкт критичної інфраструктури повідомляють і у Львівській ОВА.

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Нагадаємо, вранці повідомлялося, що 17 російських літаків ТУ-95 перебувають у повітрі.

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