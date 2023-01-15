Кількість жертв у Дніпрі зросла

Кількість загиблих, виявлених у Дніпрі під завалами багатоповерхового житлового будинку, зросла до 18 людей. Про це повідомив глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram.



«На ранок є 18 людей, убитих російською ракетою у власному будинку у Дніпрі. 73 поранені — понад 40 із них у лікарнях, четверо у реанімації — тяжкі», — написав він.



Резніченко зазначив, що рятувальна операція продовжується. Доля ще понад 40 осіб залишається невідомою.



Попередньо, суботній російський удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири, спотворив понад 230. Пожежники досі гасять кілька вогнищ пожеж, які виникли через атаку.



Йде демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Вже вивезено близько 3500 тонн уламків.