Російська армія 134 рази обстріляла Соледар за добу — ЗСУ

За минулу добу російські війська 134 рази обстріляли Соледар Донецької області, де тривають бої. Про це в ефірі «24 канали» розповів представник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.



«На самому Бахмутському напрямку відбулися 259 обстрілів різними калібрами артилерії ствольної і реактивної, відбулися 38 боєзіткнень. Безпосередньо Соледар – 134 рази обстріляв ворог. Також ворог пробує проводити наступальні дії на Авдіївському напрямку», - зазначив військовий.



Крім того Череватий повідомив, що на Сході України проти ЗСУ воюють як морські піхотинці, так і найманці ПВК «Вагнера», які переважно є колишніми ув'язненими. За словами військового, армія РФ атакує невеликими піхотними групами та намагається виснажити оборону України.

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