В РФ начали раздавать медали «за взятие Соледара»

Наемникам российской «ЧВК Вагнера» начали раздавать медали «за взятие Соледара». Об этом сообщила пресс-служба основателя группы «Вагнера» Евгения Пригожина.



В частности, было опубликовано видео, на котором Пригожин заявил, что прибыл в соледар, чтобы наградить своих бойцов.



Также у российского олигарха рассказали, что медалью «за взятие Соледара», в частности, был награжден один из командиров штурмовой группы Айк Гаспарян, которому ранее президент РФ Владимир Путин вручил медаль «за отвагу».

13 января Минобороны РФ заявило о полном захвате Соледара. Однако в ВСУ это опровергли, заявив, что бои за город продолжаются.



В тот же день американский телеканал CNN сообщил, что их журналисты стали свидетелями организованного отвода украинских войск возле Соледара.



В воскресенье боец ВСУ «Мадяр» заявил, что российские силы смогли отодвинули фронт за пределы Соледара. Вместе с в украинском командовании говорят о боях за город.



16 января «Мадяр» сообщил об ударе ВСУ по складам оккупантов в Соледаре и показал соответсвующее видео.