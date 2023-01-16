Число загиблих внаслідок ракетної атаки у Дніпрі зросло до 40 осіб

Станом на 13:00 понеділка кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу окупантами багатоповерхового будинку у Дніпрі зросла до 40 осіб. Про це повідомляє прес-служба МВС України.



Крім того, врятовано 39 осіб (з них 6 дітей), загинуло 40 осіб (з них 3 дитини), травмовано 75 осіб (з них 14 дітей), отримано 46 повідомлень про безвісти зниклих.



За інформацією відомства, місцеві органи влади організували тимчасове проживання 43 осіб, які звернулися за допомогою.



Розгорнуто 16 наметів для обігріву та харчування постраждалих, видачі одягу та речей першої необхідності, а також забезпечення роботи органів управління.



Загалом, як повідомляє МВС, до робіт залучено 544 особи та 75 одиниць техніки. Також на місці працює близько 130 волонтерів та 15 представників товариства Червоного Хреста.

14 січня Росія завдала чергового масованого ракетного удару по Україні, внаслідок якого одна з ракет зруйнувала під'їзд багатоповерхового будинку в Дніпрі.



Повітряне командування ЗСУ повідомило, що у будинок влучила ракета Х-22. Системи ПВО, які є у розпорядженні України, не взмозі збити ракету такого типу.