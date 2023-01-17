Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ Соледар

«Потрібні ваші кримінальні таланти, щоб убивати»: Пригожин поговорив з екс-«вагнерівцями»

17 січня 2023, 19:58

«Потрібні ваші кримінальні таланти, щоб убивати»: Пригожин поговорив з екс-«вагнерівцями»

Чергову групу колишніх ув'язнених, завербованих російською ПВК «Вагнер», відпущено на свободу. Пресслужба засновника ПВК Євгена Пригожина опублікувала відеозапис, як стверджується, з ув'язненими, які відпрацювали контракт.

Перед виряджанням завербованих додому Пригожин звернувся до них із «напутнім словом».

«180 днів ви відпрацювали так, як треба... Виконали своє завдання по совісті та чесно... Ви пройшли, як то кажуть, кров, землю, г**но та цукор. Було важко й дуже важко... Я говорив у свій час, що мені потрібні ваші кримінальні таланти, щоб убивати ворога на війні», — сказав Пригожин.

Він додав, що в «табір повертатися не треба» та «треба акуратніше» поводитися на свободі.

«Гроші є, медалі є, адреналіну виплеснули стільки, що й на правнуків вистачить... Тих, хто захоче повернутися — чекаємо назад», — заявив Пригожин.

Читайте також:

Путін, імовірно, намагається перешкодити Пригожину підвищити статус — ISW

Нагадаємо, влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, колишній командир із ПВК «Вагнера», незаконно перетнув кордон і попросив там про притулок. 

 

Ще за темою

Організації
ПВК «Вагнера»
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
18:33
Ринок «Азовський» у Маріуполі показали в мережі
17:56
Коньяк і вино з такою самою назвою: Житель Горлівки показав полиці супермаркету
16:27
У «ДНР» заявили про загибель мешканця селища під Волновахою
16:26
У мережі показали, як зараз виглядає меткомбінат «Азовсталь» у Маріуполі
15:59
Угрупування «ДНР» знайшло «винних» в обстрілі ПТУ Макіївки – ГУР МОУ
15:58
«ДНР» і «ЛНР» опублікували тарифи на зв'язок після підвищення
15:30
«ДНР» показала наслідки нічного удару по готелю у Волновасі
11:58
Мінімум 600 жителів Херсонщини стали жертвами насильницьких викрадень РФ
10:23
«ЛНР» збирається віддати вкрадені в ОБСЄ машини російським військовим
10:07
«ДНР»: Під завалами будівель у Донецьку та Волновасі знайдено тіла трьох людей
23:00
Головні події в окупації 16 січня
22:20
Обстріл Донецька: з-під завалів вилучено загиблого чоловіка
16:08
У РФ почали роздавати медалі «за взяття Соледара»
13:34
Автівки ОБСЄ вивезли з Ростова на Донбас. Мабуть, їх вкрала Росія
09:11
У Донецьку обстріляли Калінінський район: Зруйновано ТЦ, є постраждалі
Всі новини
20:33
До мільйона гривень виплатять власникам зруйнованого житла у Дніпрі — мер
19:58
«Потрібні ваші кримінальні таланти, щоб убивати»: Пригожин поговорив з екс-«вагнерівцями»
19:16
Ніяких компромісів: Що обговорювали Залужний і Міллі
18:48
На Київщині четверо дітей провалилися під лід
18:33
Ринок «Азовський» у Маріуполі показали в мережі
17:56
Коньяк і вино з такою самою назвою: Житель Горлівки показав полиці супермаркету
17:55
Остання російська атака пошкодила 9 блоків генерації електроенергії – Шмигаль
17:10
Шойгу оголосив про збільшення кількості військ РФ
16:57
Ракетний удар по багатоповерхівці в Дніпрі призвів до загибелі 45 осіб. Шість із них — діти
16:27
У «ДНР» заявили про загибель мешканця селища під Волновахою
16:26
У мережі показали, як зараз виглядає меткомбінат «Азовсталь» у Маріуполі
16:13
Окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу на Харківщині
15:59
Угрупування «ДНР» знайшло «винних» в обстрілі ПТУ Макіївки – ГУР МОУ
15:58
«ДНР» і «ЛНР» опублікували тарифи на зв'язок після підвищення
15:43
Прикордонники показали, як знешкодили 25 окупантів у районі Бахмута
Всі новини
ВІДЕО
Розбір завалів ТЦ у Львові. Фото: «‎МНС ДНР» Обстріл Донецька: з-під завалів вилучено загиблого чоловіка
16 січня, 22:20
Машини ОБСЄ на КПВВ «Ізварино». Фото: соцмережі Автівки ОБСЄ вивезли з Ростова на Донбас. Мабуть, їх вкрала Росія
16 січня, 13:34
Наслідки удару по супермаркету у Донецьку. Фото: соцмережі У Донецьку обстріляли Калінінський район: Зруйновано ТЦ, є постраждалі
16 січня, 09:11

«Новини Донбасу» © 2023, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама