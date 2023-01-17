«Потрібні ваші кримінальні таланти, щоб убивати»: Пригожин поговорив з екс-«вагнерівцями»

Чергову групу колишніх ув'язнених, завербованих російською ПВК «Вагнер», відпущено на свободу. Пресслужба засновника ПВК Євгена Пригожина опублікувала відеозапис, як стверджується, з ув'язненими, які відпрацювали контракт.



Перед виряджанням завербованих додому Пригожин звернувся до них із «напутнім словом».



«180 днів ви відпрацювали так, як треба... Виконали своє завдання по совісті та чесно... Ви пройшли, як то кажуть, кров, землю, г**но та цукор. Було важко й дуже важко... Я говорив у свій час, що мені потрібні ваші кримінальні таланти, щоб убивати ворога на війні», — сказав Пригожин.



Він додав, що в «табір повертатися не треба» та «треба акуратніше» поводитися на свободі.



«Гроші є, медалі є, адреналіну виплеснули стільки, що й на правнуків вистачить... Тих, хто захоче повернутися — чекаємо назад», — заявив Пригожин.

Нагадаємо, влада Норвегії підтвердила, що росіянин Андрій Медведєв, колишній командир із ПВК «Вагнера», незаконно перетнув кордон і попросив там про притулок.