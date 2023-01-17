«Нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать»: Пригожин поговорил с экс-«вагнеровцами»

Очередная группа бывших заключенных, завербованных российской ЧВК «Вагнер», отпущена на свободу. Пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина опубликовала видеозапись, как утверждается, с заключенными, которые отработали контракт.



Перед отправкой завербованных домой Пригожин обратился к ним с «напутственным словом».



«180 дней вы отработали так, как надо… Выполнили свою задачу по совести и честно… Вы прошли, как говорится, кровь, земля, г**но и сахар. Было тяжело и очень тяжело… Я говорил, что мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне», — сказал Пригожин.



Он добавил, что в «лагерь возвращаться не надо» и «надо поаккуратнее».



«Деньги есть, медали есть, адреналина выхлестнули столько, что и на правнуков хватит... Тех, кто захочет вернуться — ждем обратно», — заявил Пригожин.

Напомним, власти Норвегии подтвердили, что россиянин Андрей Медведев, бывший командир из ЧВК «Вагнера», незаконно пересек границу и попросил там об убежище.