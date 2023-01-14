Очільник Донеччини повідомив про евакуацію з Соледара

У Соледарі Донецької області залишаються 552 мирні жителі. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, вчора було вжито додаткових заходів.



«Вони були досить складні. Вдалося евакуювати сімох людей з міста Соледар. Пізніше ми повідомимо, як це відбувалося. Головне — результат», — сказав Кириленко.



Очільник Донеччини додав, що гуманітарна ситуація контрольована, є запас харчових продуктів, гігієнічних наборів. В укриттях, де перебувають люди, є дрова.



За його словами, за можливості евакуацію буде продовжено. Керівник ОВА наголосив, що насамперед мають бути евакуйовані діти, жінки, люди похилого віку. У Соледарі, за інформацією влади, залишалося 15 дітей різного віку — від семи до 15 років. Однак ці дані ще перевіряються.

Читайте також: В Соледарі підняли український прапор

У четвер, 11 січня, Кириленко повідомляв, що в Соледарі залишаються 559 осіб.



Раніше повідомлялося, що Соледар контролюють ЗСУ, але окупанти не припиняють штурм.



Дивіться також:







