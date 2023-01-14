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Очільник Донеччини повідомив про евакуацію з Соледара

14 січня 2023, 13:26

Очільник Донеччини повідомив про евакуацію з Соледара

У Соледарі Донецької області залишаються 552 мирні жителі. Про це в ефірі телемарафону повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, вчора було вжито додаткових заходів.

«Вони були досить складні. Вдалося евакуювати сімох людей з міста Соледар. Пізніше ми повідомимо, як це відбувалося. Головне — результат», — сказав Кириленко.

Очільник Донеччини додав, що гуманітарна ситуація контрольована, є запас харчових продуктів, гігієнічних наборів. В укриттях, де перебувають люди, є дрова.

За його словами, за можливості евакуацію буде продовжено. Керівник ОВА наголосив, що насамперед мають бути евакуйовані діти, жінки, люди похилого віку. У Соледарі, за інформацією влади, залишалося 15 дітей різного віку — від семи до 15 років. Однак ці дані ще перевіряються.

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У четвер, 11 січня, Кириленко повідомляв, що в Соледарі залишаються 559 осіб.

Раніше повідомлялося, що Соледар контролюють ЗСУ, але окупанти не припиняють штурм.

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