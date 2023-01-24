СБУ оголосила про підозру командиру російського авіаполку, який наказав ударити по Дніпру

Українські правоохоронці повідомили про підозру російському військовому, який віддав наказ про ракетний удар по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Про це повідомляє прес-служба СБУ.



Йдеться про командира 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації ВПС РФ полковника Олега Тимошина.



«Саме він організував удар по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року. Внаслідок обстрілу загинуло 46 людей, ще 79 – травмовано. Він також причетний до ракетного удару по торговому центру у Кременчуці 27 червня минулого року. Тоді загинула 21 особа, поранено 77 мирних жителів», – зазначили у СБУ.



Загалом жертвами ракетних обстрілів, скоєних на його наказ, стали 88 мирних жителів, ще близько 240 отримали поранення.



За даними українських правоохоронців, Тимошин також причетний до обстрілу торгового центру «Рів'єра» в Одесі, будинки культури у Лозовій Харківській області, багатоповерхівки та бази відпочинку Годжі у селищі Сергіївка, для яких використовувалися бомбардувальники-ракетоносці Ту-22М3 з крилатими ракетами Х-22 та Х-32.



Відповідно до ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни), російському військовому загрожує довічне ув'язнення.