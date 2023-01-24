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СБУ объявила о подозрении командиру российского авиаполка, который приказал ударить по Днепру

24 января 2023, 15:16

СБУ объявила о подозрении командиру российского авиаполка, который приказал ударить по Днепру

Украинские правоохранители сообщили о подозрении российскому военному, отдавшему приказ о ракетном ударе по многоквартирному дому в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Речь идет о командире 52-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка дальней авиации ВВС РФ полковника Олега Тимошина.

«Именно он организовал удар по жилому дому в Днепре 14 января этого года. В результате обстрела погибли 46 человек, еще 79 – травмированы. Он также причастен к ракетному удару по торговому центру в Кременчуге 27 июня прошлого года. Тогда погиб 21 человек, ранены 77 мирных жителей», – отметили в СБУ.

В общей сложности жертвами ракетных обстрелов, совершенных по его приказу, стали 88 мирных жителей, еще около 240 получили ранения.

По данным украинских правоохранителей, Тимошин также причастен к обстрелу торгового центра «Ривьера» в Одессе, дома культуры в Лозовой Харьковской области, многоэтажки и базы отдыха Годжи в поселке Сергеевка, для которых использовались бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 с крылатыми ракетами Х-22 и Х-32 .

Согласно ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), российскому военному грозит пожизненное заключение.

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