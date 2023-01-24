Пробити стіну допомогла Британія: 12 країн поставлять Україні близько 100 танків Leopard-2

12 країн погодилися поставити Україні близько 100 танків Leopard-2, якщо уряд Німеччини не заблокує реекспорт. Про це повідомляє «ABC News» з посиланням на високопоставленого українського чиновника.



Ці домовленості, за словами джерела, були досягнуті в п'ятницю на саміті на базі ВМС США «Рамштайн» у Німеччині, де країни-союзники обговорювали питання військової підтримки України.



Фінляндія та Польща вже публічно заявили, що готові надати Україні кілька своїх танків Leopard-2. Український чиновник, обізнаний у цьому питанні, сказав, що Іспанія, Нідерланди та Данія також готові надати кілька своїх танків. Для передачі необхідна згода Німеччини — як країни-виробника.



Високопоставлений український чиновник сказав, що танки Leopard німецького виробництва також терміново необхідні Україні, оскільки запаси боєприпасів для її танків радянської епохи «закінчуються». Україна не в змозі виробляти нові боєприпаси для цих танків радянської епохи, тому влада шукає альтернативні шляхи. З цим допомогла Велика Британія, яка вирішила поставити Україні 14 своїх танків Challenger 2.



«Це стало реальним після рішення Великої Британії. Міністр оборони Бен Воллес пробив цю стіну», — заявив чиновник.



Також він додав, що тиснути на нового міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса не варто. Україна розуміє необхідність подальшого обговорення питання постачання Leopard 2 з Німеччиною.

Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив після п'ятничної конференції в «Рамштайні», що серед союзників немає єдиної думки щодо передачі танків. Пісторіус також сказав, що є вагомі причини за і проти постачання німецьких бойових танків.



Україна вже кілька місяців вимагає від партнерів танки Leopard-2. В останні кілька тижнів на Заході посилилися побоювання, що навесні Росія може почати новий наступ. Тоді ЗСУ могли б використати важкі бойові танки в поєднанні з легшими моделями бронетехніки, які вже були обіцяні, щоб відбити атаку або перейти в наступ самим.



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