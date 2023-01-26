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На Донеччині через обстріли одна людина загинула та сімох поранено

26 січня 2023, 08:39

На Донеччині через обстріли одна людина загинула та сімох поранено

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинув один мирний житель — у Бахмуті. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Семеро цивільних поранені: троє — у Парасковіївці, по одному — у Красногорівці, Торецьку, Бердичах і Бахмуті.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1320 мирних жителів. 2896 осіб дістали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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