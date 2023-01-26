Армія РФ не створила угруповання для наступу на Запорізькому напрямку, заявили у ЗСУ

Російськими військами не створено потужне ударне угруповання для наступу на Запорізькому напрямку. Про це під час онлайн-брифінгу в Military Media Center повідомив керівник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

«На даний час ворог не створив потужного ударного угруповання, яке могло б здійснити наступ на Запорізькому напрямку», — заявив він, зазначивши, що небезпеку становлять аеродороми у тимчасово окупованому Криму, які РФ використовує для нанесення ракетних ударів по території України та для транспортної авіації як логістичного ланцюжка для забезпечення своїх військ.

Крім того, Єрін сказав, що в Криму триває примусова паспортизація населення для можливого використання мешканців як мобілізаційного ресурсу.

Раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські військові посилюють тиск на Бахмутському та Вугледарському напрямках у Донецькій області.



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