Армия РФ не создала группировку для наступления на Запорожье, заявили в ВСУ

Российскими войсками не создана мощная ударная группировка для наступления на Запорожском направлении. Об этом во время онлайн-брифинга в Military Media Center сообщил руководитель Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

«В настоящее время враг не создал мощную ударную группировку, которая могла бы осуществить наступление на Запорожском направлении», — заявил он, отметив, что опасность представляют аэродоромы во временно оккупированном Крыму, которые РФ использует для нанесения ракетных ударов по территории Украины и для транспортной авиации как логистической цепочки для обеспечения своих войск.

Кроме того Ерин сказал, что в Крыму продолжается принудительная паспортизация населения для возможного использования жителей как мобилизационного ресурса.

Ранее заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские военные усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях в Донецкой области.



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