З українських портів йде все менше кораблів із зерном – Мінагрополітики

Протягом січня з українських портів виходили по 2-3 кораблі на день. Як повідомляє Мінагрополітики, це один із найнижчих показників за всі місяці існування «зернової ініціативи».



За даними міністерства, такий показник зумовлений штучним блокуванням роботи зернового коридору з боку російських інспекторів. Наразі показник рухається у бік антирекорду.



«Незважаючи на це, середній тоннаж відправок на одному судні у січні зберігся на рівні 37 тисяч тонн, що є найкращим показником за час роботи коридору. Але на загальну кількість відправок у січні це позитивно не вплинуло. Так, коридором за перший місяць нового року виїхало лише 2,4 мільйона тонн зерна, тоді як у вересні та жовтні це було понад 4 мільйони тонн», – звітують у міністерстві.



Пшениці у січні відправлено 540 тисяч тонн, з них до Африки – 61 тисяча тонн. Загалом Україна вже відправила в рамках зернової ініціативи 675 суден із вантажем у 18,4 мільйонів тонн. Частка Африки складає 2,3 мільйона тонн, Азії – 5,1 мільйона тонн, Європи – 7,5 мільйона тонн, Близького Сходу – 3,4 мільйона тонн.