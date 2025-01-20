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Чи зможе Трамп зупинити війну Росії проти України: думка жителів Краматорська

20 січня 2025, 18:31

Чи зможе Трамп зупинити війну Росії проти України: думка жителів Краматорська

Жтильека Краматорська Ольга. Фото: «Новини Донбасу» Жтильека Краматорська Ольга. Фото: «Новини Донбасу»

20 січня Дональд Трамп стане 47-м президентом США. Про це йдеться у сюжеті «Новин Донбасу».

Аналітики вважають, що інавгурація Трампа відкриє нову епоху в американській політиці. Очікують від лідера республіканців й важливих рішень, які змінять хід російсько-української війни. Чи зможе Дональд Трамп її закінчити та на яких умовах для України? Чи вірять жителі Донецької області у перелом у війні після вступу на посаду нового президента США – про це «Новини Донбасу» запитали жителів Краматорська.

Житель Краматорська Сергій Петрович зазначив, що США підтримують Україну.

«Не лише Америка. Німеччина підтримує. Франція підтримує. Я думаю, що краще, звісно, щоб війна закінчилася, переговори пройшли успішно, щоб Росія припинила воювати з Україною», – сказав він.

Краматорець Данило вважає, що у Трампа вистачить сил, щоб закінчити війну.

«Сподіваюся, прийдуть до мирного рішення. Що і той, і той зрозуміють, що це все не жарти й це має закінчуватися рано чи пізно», – заявив Данило.

Мешканка Краматорська Ганна переконана, що «Трамп така людина, що якщо щось буде не по його рішенню, то він може психанути».

«І я думаю, що все одно буде щось щодо по його. Тому, я думаю, чи він поновить забезпечення Україні, чи… Думаю, все одно щось вийде», – зазначила вона.

Краматоркчанка Ольга думає, що після інавгурації Трампа Україна таки буде ближчою до миру.

«На 100% я не впевнена у цьому. І Трамп такий – без зиску нічого не робить», – переконана Ольга.

Подробиці дивіться у сюжеті «Новин Донбасу».

Нагадаємо, що для закінчення війни в Україні Трамп доручив організувати розмову із главою Кремля Володимиром Путіним.

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