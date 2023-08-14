Через обстріл знеструмлено понад 400 населених пунктів у семи областях – Міненерго

Через обстріл російських окупантів знеструмлено 418 населених пунктів у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Луганській, Сумській та Чернігівській областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.



«Внаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі відключалася повітряна лінія електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення близько 2 тисяч абонентів. За півтори години світло споживачам вдалося повернути. З технологічних причин у суботу та неділю шість разів вимикалися лінії електропередачі та підстанції НЕК „Укренерго“ у Волинській, Одеській, Миколаївській, Хмельницькій, Тернопільській та Полтавській областях», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що у Волинській області відключення призвело до знеструмлення майже 2,5 тис. споживачів Луцька, а у неділю через відключення у Хмельницькій області були порушення руху поїздів.



У Херсоні залишаються знеструмленими 11,3 тисяч споживачів.



Минулої ночі росіяни атакували Одесу дронами-камікадзе та ракетами «Калібр», внаслідок збиття ворожих ракет в Одесі пошкоджено гуртожиток навчального закладу, житловий будинок та супермаркет, виникло кілька пожеж.