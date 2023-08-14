Из-за обстрелов обесточены более 400 населенных пунктов в семи областях – Минэнерго

Из-за обстрелов российских оккупантов обесточено 418 населенных пунктов в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Луганской, Сумской и Черниговской областях. Об этом сообщает Министерство энергетики.



«В результате ночного вражеского обстрела в Одессе отключалась воздушная линия электропередачи 110 кВ, что привело к обесточению около 2 тысяч абонентов. За полтора часа свет потребителям удалось вернуть. По технологическим причинам в субботу и воскресенье шесть раз выключались линии электропередачи и подстанции НЭК „Укрэнерго“ в Волынской, Одесской, Николаевской, Хмельницкой, Тернопольской и Полтавской областей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в Волынской области отключение привело к обесточению почти 2,5 тыс. потребителей Луцка, а в воскресенье из-за отключения в Хмельницкой области были нарушения движения поездов.



В Херсоне остаются обесточенными 11,3 тысячи потребителей.



Минувшей ночью россияне атаковали Одесу дронами-камикадзе и ракетами «Калибр», в результате сбития вражеских ракет в Одессе повреждено общежитие учебного заведения, жилой дом и супермаркет, возникло несколько пожаров.