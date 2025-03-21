Удар по аеродрому «Енгельс-2»: можливі втрати у РФ

За попередньою інформацією, внаслідок удару по аеродрому «Енгельс-2» могли загинути два члени екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95МС, включно з другим пілотом. Про це повідомив канал моніторингу ворожої авіації Monitor.



«Деталі та обставини уточнюються», - йдеться в повідомленні.



Раніше стало відомо, що українські військовослужбовці в ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ.



Також повідомлялося, що в російському Енгельсі міг бути уражений склад із ракетами Х-101 та Х-555.