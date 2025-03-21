Німеччина заарештувала російський танкер зі 100 тис. тонн нафти

Німеччина заарештувала російський нафтовий танкер Eventin біля берегів острова Рюген. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Федеральний уряд ухвалив рішення про конфіскацію судна, яке вважається частиною так званого «тіньового флоту» Росії — мережі старих західних танкерів, використовуваних для обходу санкцій.



На борту перебувало близько 100 тисяч тонн нафти вартістю приблизно 40 мільйонів євро. Судно йшло під прапором Панами та з 6 січня дрейфувало біля берегів Німеччини через поломку.



24 члени екіпажу опинилися без опалення, кухні та справних туалетів. Весь цей час танкер перебував під охороною федеральної поліції. Після консультацій із кількома міністерствами Головна митна дирекція Німеччини розпорядилася конфіскувати судно, і нафту.

Раніше Міжнародний дослідницький проєкт Shadow Fleet Secrets дійшов висновку, що європейські та американські судновласники за останні роки продали 230 старих танкерів у російський тіньовий флот.