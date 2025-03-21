Окупанти вночі вдарили по Родинському: спалахнула пожежа

Російські окупанти в п'ятницю вночі, 21 березня, атакували прифронтове місто Родинське Донецької області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«У ніч з 20 на 21 березня близько 03:50 ворожа армія завдала удару по північно-західній частині міста Родинське (тип озброєння встановлюється). Внаслідок обстрілу сталося займання торгового кіоску та автомобіля. Локалізація пожежі відбулася о 04.46. Інформація про постраждалих не надходила», — йдеться у повідомленні.



Крім того, минулої доби, 20 березня, близько 11:00 росіяни атакували центральну частину міста Родинське (тип озброєння встановлюється). Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирний будинок. Інформація про постраждалих не надходила.



У відомстві уточнили, що 19 березня російські окупаційні війська здійснили обстріл мікрорайону Південний (тип озброєння встановлюється). Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна людина і одна людина поранена. Пошкоджено багатоквартирний будинок.



Раніше ми писали, що ніч із 20 на 21 березня російські війська атакували одну з громад Сумського району. Внаслідок ворожих ударів виникли пожежі та руйнування.